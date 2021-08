Marcelo Falcão diz ter ojeriza da política do Brasil: “Seres sem luz”

A pandemia da Covid-19 e a quarentena se tornaram um período de imersão criativa para Marcelo Falcão. O artista concentrou suas energias no estúdio, na companhia da banda, amigos e da família. O resultado não poderia ser outro: música. A mais recente é Em Busca da Luz, lançada nessa sexta-feira (20/8), com direito a clipe em formato 360º no YouTube.

Com trechos como “sempre se coloque no outro lugar” e “nunca julgue antes de a verdade ouvir”, a canção-desabafo pede por mais empatia e convida o povo a se rebelar, com inteligência, contra a política feita no Brasil e os governantes. “Se eu tiver que falar deste [governo], eu tenho que falar dos de trás também. Todos eles são seres sem luz. Ninguém quis sanar a fome, o desemprego… Mas eles continuam enriquecendo, as empresas crescendo, a gasolina aumentando. A gente vive essa situação complicada há anos e eu tenho ojeriza a essa política feita aqui”, ressalta o cantor.

Na contramão da polarização que tomou conta do país nos últimos anos, Falcão prefere não aderir às discussões que têm dividido os brasileiros. “Não vale a pena perder amizades por ideologias de cores e ídolos falidos. A minha música é exatamente uma esperança de que dias melhores virão, eu acredito piamente nisso. Uma hora o povo vai cansar”, afirma o artista ao Metrópoles.

Com Em Busca da Luz, Marcelo Falcão reforça o compromisso da sua arte como reflexo do seu tempo e instrumento de cura. “Eu sei que existe música para se divertir, para dançar… Mas eu faço parte de uma família Rappa de ser, no qual a música tem que dizer mais, tem que ser para sempre. É ouvir coisas que te motivem e te inspirem a correr atrás dos seus sonhos”, considera.

Parte do dinheiro arrecadado com as visualizações do clipe será doado ao projeto Mães da Favela, iniciativa da CUFA Brasil, que atende mais de 5 mil comunidades no Brasil e beneficia mais de 2 milhões de famílias. “É dar continuidade ao que sempre fiz na minha vida. Todas as minhas lives foram direcionadas para alimentar muitas pessoas também. Para mim é uma ação real. Se Deus me abençoou, e eu preciso abençoar outras pessoas”, avalia.

Futuro

Em Busca da Luz é o primeiro single, de sete que irão compor o próximo EP inédito de Falcão. Ainda sem previsão de lançamento. “Eu tenho vivido um momento muito especial na minha vida, onde o estúdio foi o meu tempo de refletir”, disse o cantor, que aguarda ainda o lançamento de uma de suas composições feitas a pedido de Vanessa da Mata.

Marcelo Falcão também se prepara para matar as saudades dos palcos em outubro, mas fora do Brasil. O artista segue para turnê de um mês nos EUA e em Cancún, no México. “Serão vários shows para fazer a alegria também da minha equipe, que precisa trabalhar. Vamos fazer um bem pra gente e para as pessoas que estão carentes de música e de arte e de se reaproximar do Brasil”, conclui.