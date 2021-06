Marcelo Moreno: Goleador na Bolívia, inoperante no Cruzeiro

Há jogadores que crescem quando vestem a camisa de suas seleções, e Marcelo Moreno parece ser um destes casos. Ainda assim, para o torcedor do Cruzeiro é difícil entender a diferença. Com mais três gols em sua conta na rodada dupla de jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, Moreno soma mais gols no torneio que em toda a sua passagem atual pelo time celeste.

Nesta terça-feira, Marcelo Moreno marcou, de pênalti, o gol do empate com o Chile, em 1 a 1. No jogo anterior, o atacante tinha sido destaque com dois gols na vitória por 3 a 1 sobre a Venezuela. Um ritmo goleador que vem sendo mantido desde o início da disputa por vaga no Catar.

Moreno ainda não passou em branco em um jogo qualquer das eliminatórias. Foram seis gols em cinco jogos. Um gol a mais que Neymar, craque da seleção brasileira, líder com 100% de aproveitamento nos jogos classificatórios para o Catar.

O artilheiro implacável da Bolívia nas eliminatórias não mostrou ainda essa mesma qualidade em sua terceira passagem pelo Cruzeiro. Desde seu retorno ao clube, em 2020, Marcelo Moreno anotou apenas quatro gols. No momento, o jogador sequer faz parte dos planos para a Série B, e seu último jogo foi em 18 de abril, pelo Mineiro.

Encostado no Cruzeiro, Marcelo Moreno sequer sabe se continuará por lá, embora tenha contrato até o fim de 2022. O atacante inclusive reclamou o fato de não ter sido liberado quando teve propostas do futebol chileno.

Os gols de Marcelo Moreno certamente fazem falta ao Cruzeiro. O problema é que eles não apareceram mesmo quando o atacante esteve em campo. Moreno não pode reclamar de falta de oportunidades. Verdade que o jogador atuou em apenas cinco partidas nesta temporada e esteve em campo em 289 minutos, anotando um gol, mas em 2020 foram 32 jogos, 20 deles como titular, e com apenas três gols marcados.

Por outro lado, a ausência de gols de Marcelo Moreno pode indicar um problema ainda maior no Cruzeiro. Afinal, na Bolívia, que sequer é um time dominante na América do Sul, o atacante cumpre sua função quando acionado. Um centroavante como Moreno precisa de um time que crie oportunidades. Com apenas 21 gols em 18 partidas, a equipe comandada por Felipe Conceição sofre para marcar gols, com ou sem Moreno.

Texto retirado de ogol.com.br