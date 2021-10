Marcelo prepara retorno ao Fluminense em 2022, diz jornal espanhol

O retorno de Marcelo ao Fluminense é mais provável a cada dia. Em fim de contrato com o Real Madrid, o lateral esquerdo já teria comunicado seu desejo de retornar ao Brasil, com o Tricolor como destino, segundo o jornal catalão El Nacional.

O desejo de sair, na realidade, vem mais pela constatação clara de fim de ciclo no Real Madrid. Ídolo do clube, Marcelo herdou a faixa de capitão de Sergio Ramos. Mas, como seu antecessor no posto, o lateral percebeu que o tempo de serviço não o permitia ter um tratamento diferenciado com Florentino Pérez, presidente da equipe. Com a necessidade de renovação no elenco, Marcelo se viu posto de lado, e teria entendido que sua saída é inevitável, segundo o El Nacional.

O jornal garante que Marcelo já comunicou sua decisão a Florentino Pérez. Ao fim do contrato, em 2022, vai respirar novos ares e com o retorno ao Brasil em pauta, e com o Fluminense como favorito.

Não é segredo nas Laranjeiras o projeto de repatriar os veteranos Marcelo e Thiago Silva, os dois mais bem-sucedidos atletas saídos de Xerém. O momento do retorno dependeria da escolha de cada um e das possibilidades financeiras do clube, já que ambos são atletas consagrados e com vencimentos milionários. O Tricolor certamente é candidato natural a contar com Marcelo caso o mesmo decida pelo retorno ao Brasil.

Um dos laterais mais vencedores da história, Marcelo não voltará ao Brasil em alta. Os minutos em campo tem sido cada vez mais raros para o atleta no Real. Na atual temporada, Marcelo foi escalado em apenas duas partidas. No ano passado foram 19 jogos, com 23 partidas em 2019/20.

Texto retirado de ogol.com.br