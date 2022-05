Marcelo Ramos é destituído da vice-presidência da Câmara

O deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) não ocupará mais a vice-presidência da Câmara dos Deputados. A medida ocorre após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou uma liminar concedida por ele próprio para manter o parlamentar no cargo.

Marcelos Ramos foi eleito para a vice-presidência da Câmara em fevereiro de 2021, quando integrava o PL. No entanto, o deputado deixou o partido no fim do ano passado e ingressou no PSD. Além disso, Ramos foi à Justiça Eleitoral e obteve uma decisão favorável de Moraes para impedir que seu antigo partido atuasse para tirá-lo do cargo.

Com a decisão de Moraes, será realizada uma nova eleição na Câmara para a escolha de um novo vice. A eleição está marcada para acontecer nesta quarta-feira (25).

Nas redes sociais, Ramos disse que deixou o cargo por pressão do presidente Jair Bolsonaro.

Fonte: Pleno News