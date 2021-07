Marcelo Tosi encerra 1º dia do hipismo CCE com aproveitamento de 68,5%

O cavaleiro Marcelo Tosi, montando Genfly, foi o primeiro brasileiro no picadeiro na competição do hipismo Concurso Completo de Equitação (considerado um triatlo equestre reunindo as modalidades de adestramento, cross-country e salto) na Olimpíada de Tóquio (Japão).

Na noite desta quinta-feira (29), no Parque Equestre, o paulista garantiu 31,5 pontos, o equivalente a 68,5% do aproveitamento, no adestramento. Após a primeira sessão, o representante brasileiro está na 10ª posição. Até o momento, o líder é o britânico Oliver Townend, com 23,6 pontos, e o segundo melhor é o chinês Alex Hua Tian, com 23,9.

Na manhã desta sexta-feira (30), a partir das 7h32 (horário de Brasília), entra no picadeiro Rafael Losano, montando Fuiloda G. Já às 22h50 será a vez de Carlos Parro, com Goliath. Na sessão desta sexta-feira, serão 44 participantes.

Edição: Fábio Lisboa

Fonte: Agência Brasil