Márcio Fernandes pensa em revezar o posto de capitão da equipe do Paysandu

O Paysandu entra no gramado nesta quinta-feira, 09, às 20h, iniciando sua participação no Campeonato Paraense de Futebol Profissional, o Parazão 2023, primeira rodada. A equipe adversária é o Itupiranga

Remanescente da última temporada, o jogador Genílson continua com a pulseira de capitão, mas garante que o técnico Márcio Fernandes já comentou de sua ideia de fazer revezamento no posto. De seu lado, o atleta diz estar no elenco para seguir as determinações e que, no momento, o que importa, é todo o grupo fazer a sua parte e ir para cima do adversário sem salto alto.

Para Genílson, toda equipe que disputa um campeonato tem seus pontos fortes, seus trunfos e joga de igual para igual. Deste modo, pensa ele, é um jogo difícil em que cada um tem de fazer valer o orgulho da camisa que veste, principalmente na noite desta quinta-feira, que o jogo será em casa, ou seja, no Estádio Leônidas de Castro Sodré, a Curuzu, e diante do maior tesouro do Paysandu que é a Fiel, que estará em peso embalando o grupo no sentido de conquistar os primeiros três pontos visando o título do Parazão e o início da caminhada para o tão sonhado acesso à Segundona do Campeonato Brasileiro.

Quanto às demais competições, o Papão buscará mais uma vez o título, pela terceira vez, da Copa Verde e também da Copa do Brasil, em que entrará na terceira fase, bem acima de seus concorrentes paraenses, no caso, Clube do Remo (o maior adversário do Bicola), Tuna Luso Brasileira e Águia, de Marabá, que entrarão na primeira fase da competição.

Imagem: John Wesley/Agência Paysandu