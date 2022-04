Márcio Garcia passa por cirurgia de emergência no Rio de Janeiro

O apresentador Márcio Garcia precisou ser hospitalizado para um cirurgia de emergência, no Rio de Janeiro, após romper o tendão da mão direita durante um exercício físico em casa.

Em vídeo postado no Instagram, Márcio aparece no quarto do hospital, ao lado da esposa, Andréa Santa Rosa, antes de ter alta. O apresentador quis tranquilizar seus seguidores antes que, segundo ele, veículos noticiassem que ele foi internado “em estado grave”.

– Tive que fazer uma cirurgia de emergência, mas nada grave. Foi apenas uma ruptura de tendão na minha mão, que eu tive durante o treino […] Quis grava esse vídeo antes que saia na imprensa que eu fui internado em estado grave. A cirurgia foi um sucesso – explicou.

De acordo com o apresentador, em breve ele voltara à frente do programa The Voice Kids.

