Marcos do Val propõe CPI para investigar Alexandre de Moraes

Nesta segunda-feira (11), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) informou que articula a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em seu discurso no Senado, o parlamentar listou algumas ações do ministro que, de acordo com ele, são inconstitucionais, ações consideradas como “arbitrárias” e “políticas”.

Do Val cita ainda um documento assinado pela Vice-Procuradoria-Geral da República com diversas irregularidades que teriam sido cometidas pelo magistrado na condução de inquéritos em andamento no STF.

– Nesse documento consta uma ampla lista de ilícitos que, em total descumprimento da Constituição Federal, vêm sendo cometidos pelo ministro.

E continuou:

– O ministro não tem poupado esforços para blindar as autoridades que atualmente ocupam postos na República de investigações ou indiciamentos. Esse é o caso, por exemplo, do ministro da Justiça [Flávio Dino] e sua possível omissão, prevaricação em relação aos ataques do dia 8 de janeiro.

O parlamentar adiantou que já conta com 40 assinaturas de senadores também interessados na abertura de uma CPI contra Moraes.

– Se conseguimos 40 assinaturas para mostrar indignação quanto à ação do ministro Alexandre de Moraes referente ao meu caso, facilmente nós vamos conseguir nos unir. O Senado está unido. Nós estamos trabalhando nos bastidores para que a gente possa apresentar um pedido de CPMI [CPI mista] ou CPI para o STF, com foco no Alexandre de Moraes. E aqui fica a minha solicitação aos outros dez ministros no sentido de que possam entender que, compactuando com o que está acontecendo, estão também sujando a imagem do STF.

