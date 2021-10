Marcos Mion chora ao comemorar que ficará nos sábados da Globo

Como o Metrópoles antecipou, Marcos Mion ficará nos sábados da Globo. Pelas redes socais, o apresentador do Caldeirão, comemorou a decisão da emissora, com direito à lágrimas de emoção e muita vibração.

“Mionzera, não tinha como ser diferente! O público pediu e nós concordamos: os sábados de 2022 são seus. Vida longa ao Caldeirola”, diz a mensagem da Globo.

“Sou só lágrimas e fratidão. Amo vocês que estão vivendo isso tudo comigo”, completou Mion. “Agora, chega de comemorar e vamos trabalhar!”, brincou Boninho.

Mion, que virou uma sensação no comando do Caldeirão, ficaria somente até o fim do ano na atração. Acontece que, tamanho sucesso, fez a Globo repensar: o pedido do público, sobretudo via redes sociais, foi decisivo para a permanência dele.

Nos próximos dias, Mion começará a gravar o Caldeirão Especial de Verão, que vai passar a partir de janeiro de 2022. Ainda na Globo, o apresentador vai comandar um reality show no Multishow e também estará na transmissão de importantes festivais de música.

Fonte Metropoles