Marcos Mion é contratado pela TV Globo, diz colunista

Marcos Mion foi contratado pela TV Globo para assumir o lugar de Luciano Huck em setembro. As informações são do colunista Flavio Ricco, do R7. A informação ainda não foi confirmada pelo apresentador e nem pela emissora.

A contratação acontece três meses após ser anunciado como novo integrante da Netflix, para participar de programas do streaming. Mion era para ter entrado na emissora logo após a demissão da TV Record, para apresentar o No Limite 5, mas não conseguiu a vaga porque tinha que cumprir aviso prévio da emissora.

Luciano Huck vai assumir o Domingão, após a saída de Faustão para a Band e o término do Super Dança dos Famosos, com Tiago Leifert.

