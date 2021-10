Marcos Mion leva Ana Maria às lágrimas no “Mais Você”, com discurso sobre Romeo: “Ele é uma lembrança diária de ser a melhor versão de mim”; assista

Segura, coração! Marcos Mion tomou um café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você”, nesta quinta-feira (21), e deixou todo mundo com lágrimas nos olhos ao falar sobre sua família e o filho Romeo. O apresentador se emocionou ao recordar como descobriu o diagnóstico de autismo do garoto, e os desafios que superou ao lado da esposa, Suzana Gullo.

Ana Maria lembrou que Romeo foi diagnosticado com transtorno do espectro autista aos dois anos, e, em 2014, Mion tornou a questão pública. O apresentador pontuou que, quando o filho mais velho nasceu, ele e Suzana eram jovens e cheios de energia. “Ele é a maior bênção que Deus separou pra mim… Quando você vai ter um filho, ninguém ajoelha e reza: ‘Deus, por favor, espero que meu filho venha autista’. Só que isso acontece“, refletiu.

“1 a cada 54 crianças nascem dentro do espectro autista, é muita gente. Quando o Romeo nasceu, foi que eu descobri que a minha vida não era perfeita, mas ela estava prestes a se tornar. Mais perfeita possível, dentro das imperfeições, e ter um filho autista é o que possibilitou isso. Sem o Romeo, eu não seria metade da pessoa que eu sou hoje. O Romeo é uma lembrança constante e diária de que eu tenho que ser a melhor versão de mim, porque ele merece“, derreteu-se o apresentador.

Ele afirmou que consegue conversar de “igual pra igual” com os outros dois filhos, Donatella e Stefano, mas que foi aprendendo durante os anos a lidar com o primogênito. “Pro Romeo, eu tenho que me colocar em uma posição de soltar tudo que eu conheço, da minha vida, do que eu conheço de cognitivo, de racional, como conversar com alguém, como educar meus filhos. Tenho que elevar minha alma pro patamar da dele“, disse, chorando.

“Pensa como se, de repente, o amor tomasse forma humana. É o meu filho. Os sentimentos são muito verdadeiros. O amor é o maior do mundo, a dor é a maior do mundo… Essa ficha me caiu um dia que ele veio me mostrar um vídeo, já era a milésima vez que ele via o mesmo vídeo, e eu falei: ‘Filho, me dá um minutinho que eu já vejo com você’. Ele olhou pra mim e falou: ‘Você não me ama mais, pai?’. Só que não é um charme, os sentimentos são muito verdadeiros“, relatou Mion, arrancando lágrimas de Ana Maria.

Fonte: Hugo Gloss Uol/Foto: Foto Instagram