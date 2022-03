Marcos Mion se declara para esposa

O apresentador Marcos Mion usou as redes sociais para homenagear a amada, Suzana Gullo. O casal completou 17 anos de casados. Eles são pais de Romeu, Stefano e Donatella.

“17 anos. 6,205 dias, 8.941.320 minutos. Impossível resumir num vídeo a importância ou a intensidade de tantos momentos, tantos sentimentos, tanta… vida juntos! Tanta coisa já passamos, já encaramos, já comemoramos, já amamos, já transformamos em benção, já aprendemos, já perdemos, já ganhamos e amadurecemos… Duas vidas que viraram uma e se transformaram em mais 3! (e 4 peludas).” escreveu Mion que completou se declarando para Nena (apelido que ele usa para se referir a Suzana); “Eu te amo desde sempre e para sempre! Temos poucas certezas nesta vida, mas uma forte como adamantio é a de que vamos ficar juntos até o fim. Que vai ser o recomeço, a eternidade. Sem você não sou, Nena“.

Através das redes sociais, Mion compartilha sobre trabalho, família e casamento. Anteriormente ele já tinha dividido com seguidores a história de seu casamento com Suzana. Entre altos e baixos, o casal permanece juntos desde 2005. O apresentador está no auge da carreira, foi contratado pela Rede Globo e detalhou como a esposa foi fundamental para que ele conseguisse alcançar o feito profissional.

Quando o casal se conheceu, Marcos estava desempregado. Contrariando algumas pessoas próximas que acreditavam que ela merecia alguém melhor, Suzana escolheu Mion e nunca deixou de acreditar na capacidade do marido que atualmente se destaca na maior emissora do país. Eles se casaram após 6 meses de relacionamento e engravidaram do primogênito Romeu de forma planejada aos três meses de relação.

“Ao invés de ouvir essas pessoas, ela as cortou de sua convivência e se entregou pro amor que sentíamos. Algo maior que nós mesmos. […] Nena, você saberia onde eu chegaria dentro da sua alma. E eu nunca vou esquecer isso. Obrigada por ter acreditado em mim, na gente.” declarou Mion sobre sua história com Suzana.

Fonte: R7/Foto Destaque: Marcos Mion e Suzana Gullo. Reprodução/Instagram