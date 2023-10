Marcos Oliveira, o Beiçola, desiste de ir para o Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, conhecido por ter interpretado o personagem Beiçola no seriado A Grande Família, desistiu de se mudar para o Retiro dos Artistas após receber uma doação de R$ 50 mil da advogada Deolane Bezerra. Cida Cabral, administradora geral da instituição, havia confirmado à reportagem que o artista havia aceitado a mudança na semana passada.

– Conseguimos convencê-lo. Eu expliquei a ele. Falei: “Marcos, o retiro é para isso. É para que as pessoas possam vir aqui, não só nesse momento de dificuldade. Você, estando no retiro, não significa que você não pode trabalhar mais. A diferença é que aqui você vai ter tudo” – relatou ela.

Nesta segunda-feira (2), porém, Cida disse que o ator deixou de responder mensagens.

– Nossa parte nós fizemos, que foi a de contatá-lo, oferecer [ajuda] e abrir as portas. Quando estava tudo certo [para ele vir], apareceu essa doação de R$ 50 mil e, mais uma vez, ele desistiu – disse a administradora em entrevista à Quem.

O contato do Retiro dos Artistas com Marcos foi inspirado pelos inúmeros relatos de dificuldades financeiras enfrentadas pelo ator. Em entrevista ao Fofocalizando nesta segunda, o artista afirmou que a decisão de não se mudar se deu por conta de suas três cachorrinhas.

Conforme Marcos, apenas uma poderia se mudar para o lugar com ele.

– A única afetividade que eu tenho na vida é com essas cachorras. […] Prefiro aguentar mais um pouco, ficar com as três e aí, no futuro, quem sabe, eu vou ter uma casa melhor para ficar cuidando delas – disse.

Fonte: PLeno News/Foto: Reprodução/YouTube Podcast Papagaio Falante