Marcos Oliveira pede ajuda financeira e Tatá Werneck se prontifica

Marcos Oliveira, de 69 anos, é muito conhecido por um de seus trabalhos de televisão, “A Grande Família”. Beiçola, como era chamado o seu personagem, também realizou outros diversos trabalhos antes e até hoje tem muitos admiradores que acompanham sua trajetória.

No entanto, Marcos fez uma publicação, aos seus seguidores, pedindo ajuda com qualquer quantia de dinheiro para cuidar de um problema de saúde que vem tentando melhorar desde dezembro. Ele precisa realizar uma cirurgia de uma fístula que tem na uretra.

Em vídeo, ele afirma que realmente precisa disso e que não está sendo nada fácil lidar dia a dia com o problema. Durante o pedido, Marcos diz que está na espera do procedimento, mas está com sua glicemia bem alta.

A atriz Tatá Werneck rapidamente respondeu ao colega e pediu que ele a chamasse nas conversas privadas. Muitos internautas comentaram e mandaram boas energias ao ator. Na legenda da publicação do vídeo, Marcos deixou o seu número de pix para receber os valores, ao final ele escreve: “Obrigado, gente”.

Segundo ele, a consulta com o endocrinologista já está marcada para o próximo dia 7 de junho e, não é necessário muita coisa, mas que qualquer valor já ajudaria muito. No final do ano passado, ele estava internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, que fica no centro do Rio de Janeiro, em tratamento do problema na urina.

Marcos Oliveira ainda em vídeo, afirma que é muito a questão do Estado de ficar esperando nas filas e o seu maior desejo é voltar a trabalhar.

Em sua página no Instagram, ele interage com os fãs por meio de vídeos dos seus personagens, aparece sempre produzido, cantando e claro, recebe muitas mensagens de carinho de todos. Depois do seu pedido, as mensagens de preocupação e admiração aumentaram: “Grande artista“, disse uma internauta. “Melhoras, estou torcendo pela sua recuperação“, recebeu a torcida de outra.

