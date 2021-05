Marcos rechaça possível crise no Palmeiras por situação complicada no Paulista: ‘Críticas feitas por antis’

Ídolo alviverde relembrou os títulos recentes e afastou a ideia de crise interna no Verdão

Nesta sexta-feira (30), um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Marcos, se manifestou nas redes sociais a respeito da situação delicada do Verdão no Campeonato Paulista. O goleiro negou a existência de uma crise dentro do clube, pediu atenção da torcida com indivíduos que tentam desestabilizar a equipe e fez questão de recordar os feitos recentes alcançados por este mesmo elenco e comissão técnica.

Abel sobre o Paulista: “Competição para dar oportunidades aos mais novos”

Técnico falou após derrota para a Inter de Limeira por 1 a 0 em jogo da 9ª rodada do Campeonato Paulista 2021.

– Tentam jogar crises dentro do Verdão com nossa possível eliminação no Paulista. Torcedores, prestem atenção, somos o atual campeão Paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores. Não tem crise. Cuidado com o que vocês leem, cuidado com as críticas que às vezes são conduzidas por “antis” para desestabilizar nossa torcida e equipe. Do mais, não abaixem a cabeça, senão, a tríplice coroa cai! – opinou Marcos.

Após a derrota de ontem (29) para a Inter de Limeira, as chances de classificação do Alviverde diminuíram consideravelmente, uma vez que o time está na terceira posição com apenas 12 pontos, enquanto o segundo colocado, Novorizontino, possui 18. Devido a esta situação, uma parte da imprensa esportiva levantou a questão de considerar ou não um ‘vexame’ a campanha do atual campeão nesta edição do Paulistão.

Para se classificar, o Verdão precisa vencer todas as partidas e torcer para que o Novorizontino faça menos de quatro pontos nas próximas três rodadas. O Palmeiras volta a campo pelo Estadual contra o Santo André neste domingo (2), no Canindé.