Marcos Uchôa se filia ao PSB e pode tentar vaga de deputado

Jornalista falou sobre política e criticou o presidente Jair Bolsonaro

Acontece nesta sexta-feira (1º), a filiação do jornalista Marcos Uchôa ao PSB. O evento está previsto para começar às 18h. As informações são do portal Metrópoles.

Marcos avalia se será candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. A decisão do jornalista deve ocorrer até o fim do mês.

– O convite para ser deputado federal existe, mas vou esperar as próximas semanas para tomar uma decisão. Há um interesse deles [partido] e há um interesse meu no sentido de participar em um ano tão importante como este ano da política brasileira – falou.

Uchôa deixou a Globo em 2021. Ele acredita que este é o momento de dar atenção ao que está acontecendo na política.

– Acho que nenhuma área social é tão grande quanto à política. Você não ajuda a influir na vida de tanta gente a não ser que seja através da politica. E, como carioca, o Rio teve os últimos cinco ex-governadores presos. Em algum momento, isso me levou a querer me engajar. Precisamos quebrar essa maneira de fazer política.

Em sua análise, o jornalista também criticou o presidente Jair Bolsonaro.

– Todos os candidatos estão no campo da democracia, mas o Bolsonaro eu não vejo assim – declarou.

No partido, Uchôa deverá ajudar na campanha de Marcelo Freixo ao governo do Rio.

Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube ESPN Brasil

