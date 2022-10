MARGOT ROBBIE SE PRONUNCIA SOBRE ESCALAÇÃO DE LADY GAGA PARA VIVER ARLEQUINA EM CORINGA 2

Em entrevista para a MTV News, nesta sexta-feira (7), Margot Robbie comentou sobre a escalação de Lady Gaga como Arlequina no filme “Coringa: Folie á Deux”, e revelou estar satisfeita com a escolha.

“Isso me deixa tão feliz, porque disse desde o início que tudo o que eu queria era que Arlequina seja um desses personagens, da mesma forma que Macbeth ou Batman, que sempre é passado de grande ator para grande ator.”, explicou a atriz.

Margot Robbie disparou uma série de elogios para a cantora, “É como se alguém pudesse fazer seu Batman. Me senti honrada por ter construído uma base forte o suficiente para que a Arlequina agora possa ser um desses personagens que outros atores cheguem e entreguem suas próprias versões. Estou confiante que ela fará algo incrível.”

A atriz viveu Arlequina nos longas “Esquadrão suicida” (2016), e “Aves de Rapina”. No novo filme do Coringa, a personagem será vivida pela atriz e cantora Lady Gaga, ao lado de Joaquin Phoenix. O novo longa deverá contar com uma sequência musical, o filme será lançado em outubro de 2024.

As filmagens do novo filme envolvendo a personagem irão começar em dezembro deste ano, em Los Angeles, nos Estados Unidos, diferente da última produção, que foi rodada na cidade de Nova York.

“Coringa” foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando 1 bilhão de dólares. A produção rendeu para Joaquin Phoenix seu primeiro Oscar de melhor ator.

Ainda esse ano, Margot Robbie irá estrelar o filme “Amsterdã”. No filme, que já está em cartaz nos cinemas, Margot Robbie irá viver a enfermeira Valerie Voze, que irá comemorar o fim da Primeira Guerra ao lado dos ex-combatentes, Burt Beredsen e Harold Woodman, vividos por Christian Bale e John David, respectivamente. O filme é uma comédia que critica a ascensão do facismo na Europa dos anos 30. O longa irá contar com um elenco de peso, composto por Anya Taylor-Joy, Taylor Swift, Robert Deniro, Remi Malek e Mike Myers.

Fonte: R7/Foto: Margot Robbie e Lady Gaga (Reprodução/Instagram)