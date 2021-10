Maria de Sousa é a primeira mulher do Brasil formada como Motociclista Batedora pelo Exército

A primeira mulher do Brasil a se formar como motociclista batedora pelo exército, se chama Maria de Sousa, que integra o Grupamento Tático Motociclismo (GTM). Serão três novos batedores atuantes que também integram o GTM. Os agentes foram formados no VII Estágio de Motociclista Militar e Batedor, da 16ª Companhia de Polícia do Exército.

No estado do Pará, são 29 agentes no GTM, com 17 batedores formados pelo exército. o Detran realizou na manhã desta última quinta-feira (7) a solenidade de congratulação aos novos motociclistas batedores do órgão.

A formação habilita aos agentes de segurança para participar de escolta e segurança de comboios, conduzido em motocicletas. O curso envolve instruções com grau de risco inerente à condução de motocicleta, neste ano 15 novos batedores foram formados, três deles do Detran, agentes Sandro Félix, Robson Dantas e Maria Sousa.

Foto: Laís Souza / Ascom Detran