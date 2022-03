Marido aplica surra na esposa, mas ela pede para o valentão ser liberado em Parauapebas

No último domingo (13), a Guarda Municipal de Parauapebas (GMP), no sudeste do Pará, prendeu o valentão Antônio Raimundo Silva Ramos, depois do indivíduo aplicar uma surra danada na esposa, identificada como Larissa, no interior de um bar na Rua Dinamarca, Bairro Vila Rica.

Ao presenciarem a cena de selvageria, populares acionaram a GMP. Ao chegarem ao local das agressões, os guardas não conseguiram prender o indivíduo, porque ele tinha se escondido. No entanto, o sujeito foi alcançado a metros de distância do bar onde ele deu a surra na companheira.

Durante a prisão de Antônio Ramos, Larissa pediu para que o companheiro não fosse levado para Delegacia de Polícia Civil, mas não teve jeito, o elemento foi detido. No entanto, na 20ª Seccional Urbana, a vítima informou que não iria representar a denúncia contra seu marido violento. Depois de ser ouvido, o valentão foi solto com a “cara limpa”.

Fonte: Portal Debate, com Portal Papo Carajás