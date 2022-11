Marido da cantora Perlla é flagrado com celular no presídio

Inspetores da Polícia Penal da Secretaria de Estado de Administração Penal (Seap) do Rio de Janeiro encontraram um celular e um carregador com o empresário Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, durante uma revista no presídio Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, no último sábado (26). Ele está preso sob a acusação de envolvimento em pirâmide financeira.

Após ser flagrado com o aparelho, o empresário foi levado para isolamento e um procedimento apuratório foi aberto pela Comissão Técnica de Classificação (CTC). Os materiais apreendidos foram encaminhados à 34ª Delegacia Policial (DP), que fica em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Segundo os agentes, Patrick admitiu que os itens eram dele.

Além dos equipamentos que estavam com Patrick, foram apreendidos mais quatro celulares e cinco carregadores em áreas comuns aos internos no presídio. A operação de revista foi realizada após denúncia e análise de informações que apontavam para o possível uso de telefone celular por Patrick.

O marido da cantora Perlla foi preso em 19 de outubro por agentes da Polícia Federal, no condomínio de luxo onde morava, localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, como desdobramento da Operação La Casa de Papel, executada em conjunto com a Receita Federal e Agência Nacional de Mineração (ANM).

Segundo a investigação da Polícia Federal, Patrick teria participação em um esquema de pirâmide financeira que atua em mais de 80 países e causou prejuízo de R$ 4,1 bilhões a, pelo menos, 1,3 milhão de pessoas.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram