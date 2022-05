Marido de Ganzarolli dá golpe de R$ 1,5 milhão em noivo de Pavanelli

Contratadas do SBT estão em lados opostos de uma briga sobre falsa venda de uma Land Rover Vogue, sequer lançada no Brasil

Os corredores do SBT vão tremer quando duas contratadas da casa se encontrarem! Helen Ganzarolli e Flavia Pavanelli agora estão em lados opostos de uma briga que envolve o marido da apresentadora com o noivo da atriz. Junior Mendonza, renomado empresário de jogador de futebol, acusa César Kuratomi, marido da pupila de Silvio Santos, de ter lhe dado um golpe no valor de R$ 1,540 milhão.

César havia prometido a venda de uma Land Rover Vogue (modelo 2022), que sequer teve lançamento no Brasil ainda – ou seja, não existe nem mesmo um valor exato para o veículo por aqui. Ao se dar conta da arapuca em que caiu após desculpas esfarrapadas sobre a entrega do carro, Mendonza entrou em contato com a montadora e descobriu a cilada.

Helen GanzarolliReprodução/Instagram

Por: Leo Dias / Metrópole