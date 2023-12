Marido de Hickmann admite ter fechado porta no braço dela

O empresário Alexandre Correa deu a sua versão do que ocorreu durante a briga com a esposa, Ana Hickmann, e admitiu ter fechado a porta no braço da apresentadora, no último dia 11 de novembro. Entretanto, ele descarta o termo “agressão” e disse que não era sua intenção machucar, mas segurar a porta para que Ana não passasse e acionasse a polícia.

Em relato à rádio Metropolitana FM feito nesta quarta-feira (29), ele afirmou que a discussão começou no fim do almoço devido a uma situação envolvendo o filho do casal.

– Não vou falar a palavra agressão, mas sei o que aconteceu no dia 11. Nós estávamos no final do almoço, Ana abordou um tema com Alexandre [filho do casal], e ele começou a chorar compulsivamente. Aquilo me deixou muito abalado e me ausentei. Depois de um tempo, voltei, aí começou uma discussão mais acalorada, pedi que Alexandre saísse. Aí começou a discussão. A discussão foi esquentando, esquentando, esquentando, esquentando – narrou.

A apresentadora, então, teria dito que ia acionar a polícia, o que teria feito com que ele ficasse “completamente desesperado”.

– Ela foi ligar para o 190 e passou pela porta. Conforme ela foi passar pela porta e fechar, segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. Vi que machucou o braço, mas ela entrou. Eu não queria que ela ligasse para a polícia, porque não havia necessidade de ligar – acrescentou.

Apesar de tê-la machucado com a porta, Alexandre nega que essa fosse sua intenção e também diz que jamais a agrediu com cabeçada, ou golpes semelhantes.

– Jamais tentei dar uma cabeçada. Não dei chute, soco, tapa, nada. A discussão foi tensa? Foi. Foram usadas palavras pesadas, trocas de acusações. Mas nunca toquei a mão na Ana ou em mulher nenhuma na intenção de agredir fisicamente – assinalou.

Ele afirma ter ido embora da casa em seguida, temendo ser preso em flagrante.

Hickmann registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal no último dia 11. Posteriormente, ela pediu ainda uma medida protetiva contra o marido. Contatada, sua assessoria disse que não irá se pronunciar sobre as declarações de Alexandre.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução