Marido de Jojo causa confusão na lua de mel, em crise de ciúme

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, protagonizou uma confusão na lua de mel, movido por ciúmes. O casal que se uniu há uma semana estava na paradisíaca Jericoacoara, no Ceará.

Lucas foi convidado a se retirar do local após ter uma crise de ciúmes com a aproximação de um garçom, tendo xingado o funcionário e ameaçado partir para briga. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

De acordo com Leo, fontes relataram que estavam presentes no local e viram o oficial do exército chamar o garçom de “merdinha” e o puxar pela gola da blusa. A situação obrigou os seguranças a convidara o marido da cantora a se retirar do evento.

Ainda de acordo com fontes do colunista, Jojo não se abalou com a situação e continuou sentada mexendo no celular, sem esboçar qualquer reação. O casal estava acompanhado de seus seguranças particulares.

Jojo Todynho se casou com o militar Lucas Souza na tarde do último dia 29 em cerimônia realizada em um sítio no Rio de Janeiro.

Durante os votos de casamento, Jojo revelou querer ter dois filhos. Ela também disse que o amado a ajuda a se reaproximar de Deus.

Fonte: Pleno News