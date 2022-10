Marido de Jojo Todynho anuncia novo término: “Não tem volta”

O casamento entre a cantora e influenciadora Jojo Todynho e Lucas Souza chegou ao fim e, segundo o militar, “dessa vez não tem mais volta”. O anúncio foi dado por Lucas na manhã deste sábado (29), por meio de vídeo nos stories do Instagram.

– Estou passando para dar uma notícia para vocês que eu e Jojo não estamos mais juntos. A gente decidiu colocar um ponto final na relação essa semana. Acredito que dessa vez não tem mais volta. A nossa relação foi boa até determinado momento, mas acabou – disse Lucas.

Na sequência, Lucas relembrou o episódio de 8 de outubro, no qual ele mesmo anunciou o término, que foi desmentido pela cantora logo em seguida.

– Antes que comecem especular sobre os motivos do término, vou falar para vocês, eu jamais anunciaria o término no Instagram sem ter falado com ela. Jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo plausível – explicou.

Jojo, por sua vez, não tocou no assunto. Neste sábado (29), a cantora, que é flamenguista, pareceu estar focada somente na final da Libertadores em que seu time enfrenta o Athletico Paranaense.

– Bom dia, vamos agitar. Tô (sic) nervosa porque hoje tem Flamengo – disse em vídeo nos stories. Na sequência, ela aparece fazendo bronzeamento artificial e depois com a camisa do Flamengo já se preparando para acompanhar o jogo.

Fonte: Pleno News/Foto: Daniel Pinheiro / AgNews