Marido de Rita Lee faz desabafo comovente após cantora descobrir tumor

O músico Roberto de Carvalho, de 68 anos, que é casado com a cantora Rita Lee, usou as redes sociais para fazer um desabafo emocionado sobrea condição de saúde da esposa. Recentemente, a estrela anunciou estar em tratamento.

Rita Lee descobriu um tumor no pulmão esquerdo e já deu início a radioterapia. A Vovó do Rock tem 73 anos e, em 30 de abril, fez uma série de exames no hospital.

No texto, publicado no Instagram, Roberto de Carvalo, falou sobre o amor por Rita Lee e pela família.

“Neste tbt. Aproveito para dizer que amo profundamente minha mulher, e o que eu puder fazer para que ela fique boa, em ações e orações, farei, com muita determinação, foco, fé, carinho e dedicação, como sempre fiz. Obrigado a todos pelas inúmeras mensagens de apoio, solidariedade, e continuemos nesta corrente positiva porque os resultados positivos já existem e são substanciais”, escreveu o artista, que é pai de Beto Lee,de 44, João Lee, de 42, e Antonio Lee, de 40 anos.

Fonte/Foto: Metropoles