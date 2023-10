Marido de Sara Mariano é preso; polícia diz que ele confessou crime

O marido da cantora Sara Mariano, encontrada morta nesta sexta-feira (27) na cidade baiana de Dias D’Ávila, foi preso na madrugada deste sábado (28) após, segundo a polícia, confessar ter cometido o crime. Ederlan Santos Mariano foi levado para a carceragem da 25ª Delegacia Territorial, também em Dias D’Ávila.

Segundo informações da decisão da Justiça, divulgadas pelo portal G1, a prisão de Ederlan Mariano é temporária, com prazo de 30 dias. O Judiciário baiano também decretou um mandado de busca domiciliar na casa do suspeito. De acordo com informações do portal UOL, a solicitação contra Ederlan é pelo crime de homicídio qualificado.

Sara estava desaparecida desde a última terça (24), quando saiu para um evento em uma igreja evangélica e não retornar. A cantora chegou a registrar em suas redes sociais vídeos da ida para a agenda, inclusive passagens por pedágios. Um motorista buscou Sara em casa e teria levado para o local. A instituição religiosa, porém, ainda não foi identificada.

Na manhã de sexta-feira (27), antes da informação sobre a morte, Ederlan Mariano disse ter registrado um boletim de ocorrência por conta do desaparecimento. O marido de Sara disse, porém, não saber qual era o nome da igreja que a esposa tinha como destino. O casal estava junto havia 13 anos e tem uma filha de 11 anos. Na tarde de sexta, ele reconheceu um corpo encontrado pela polícia como sendo da esposa.

