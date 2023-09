Marido de Walewska quebra o silêncio sobre falta em velório

Ricardo Alexandre Mendes, marido da ex-atleta Walewska Oliveira, quebrou o silêncio sobre a sua ausência das cerimônias fúnebres da esposa, que morreu na última quinta-feira (21), após cair do 17º andar do prédio onde morava. O sepultamento ocorreu no último sábado (23), em Belo Horizonte (MG).

Em entrevista ao UOL, Ricardo refutou as declarações de Wesley Oliveira, irmão de Walewska. Ele garante que a ideia de não ir ao velório partiu da família da esposa.

– Por todo o amor que eu tenho por ela, se eu soubesse que ela iria tomar essa decisão, eu anularia minha vida e os meus sentimentos para continuar com ela (…). Me tiraram o direito de me despedir do amor da minha vida. Estava com o bilhete aéreo emitido, um amigo da família disse que os pais dela orientaram eu não ir, até para preservar a todos pelo clima da tragédia – disse.

Wesley, por sua vez, diz que a família não fez o pedido para que Ricardo não comparecesse. Ele afirmou que Ricardo não fez o processo de reconhecimento do corpo da esposa, se limitando a deixar documentos e roupas de Walewska na portaria do prédio.

– Eu precisei de um documento da minha irmã para liberar o corpo dela, ele [Ricardo] deixou o RG na recepção do prédio. Depois, precisei pegar uma roupa pra vestir minha irmã, ele também deixou na portaria para a funerária pegar. Não encontrei com ele em nenhum momento – relatou.

Ricardo alegou que a atitude foi por “não ter condições psicológicas”.

– Ninguém ligou para falar de valores. Pretendo restituir tudo. Não tive condições psicológicas de reconhecer o amor da minha vida, que está morta – afirmou o viúvo.

