Marido denuncia a companheira por arma escondida em colchão

Uma arma de uso exclusivo da Polícia Militar do Pará foi encontrada escondida num colchão. O caso ocorreu nesta terça-feira, 21, em Conceição do Araguaia, na região sul do Estado. Um homem informou à Polícia Militar que sua companheira havia chegado em casa durante a madrugada portando uma arma de fogo. Uma guarnição se deslocou até a residência e constatou se tratar de um armamento pertencente à PMPA.

Com a autorização do morador, os policiais adentraram no imóvel, onde a arma foi encontrada na posse da residente S.A.S., 31 anos, uma arma tipo pistola 940 calibre 40, com numeração SZB85354, de uso restrito da Polícia Militar do Pará.

Segundo os policiais, a pistola foi encontrada embaixo do colchão da cama que a mulher dormia com 10 munições intactas. A mulher e o companheiro dela, V.F.O., 41 anos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para prestar esclarecimentos.

Segundo a Polícia Militar, a mulher relatou que teria encontrado a arma num bar localizado no bairro Tancredo Neves. Em nota à imprensa, o 22º Batalhão da Polícia Militar “5 de março” informou que a acusada foi detida em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e que estão sendo realizadas as buscas necessárias para averiguar de qual unidade policial seria o armamento e esclarecer o caso.

Texto: Delmiro Silva

Fonte: Correio de Carajás