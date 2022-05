Marido é o principal suspeito de matar mulher com marretadas na cabeça em Marabá

O corpo de Gleiciane Lima Rabelo Amaral foi encontrado na manhã da última quarta-feira, 11, na casa em que morava com o marido e a filha do casal, no município de Marabá, na região sudeste do Pará. A Polícia Civil investiga o assassinato de mais uma mulher no Pará.

A equipe da Delegacia de Homicídios de Marabá (DH) foi quem achou o corpo de Gleiciane depois de uma denúncia anônima. De acordo com a polícia, a vítima foi assassinada com marretadas na cabeça há cerca de três dias. O corpo da vítima já estava em estado de decomposição.

Ainda segundo a polícia, o principal suspeito do crime é o marido da vítima, que morreu após ser atropelado por uma carreta na última quarta-feira, 11, após o fim das buscas na residência. A filha do casal, de 11 anos, não estava no local quando a equipe policial chegou para fazer as buscas e até a noite de quarta, a polícia não tinha informações sobre o paradeiro da criança.

O carro do marido da vítima foi encontrado estacionado em um hotel, mas não existem registros da entrada da filha do casal no local. A polícia realiza diligências juntamente com a delegacia de Parauapebas para localizar a criança”, informou a polícia.



Por: Portal Tailândia com informações Roma News