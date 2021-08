Marília Mendonça curte resort com diárias de até R$ 34 mil em Tulum

Marília Mendonça está de férias e escolheu Tulum, no México, para passar os próximos dias de descanso ao lado do namorado, Murilo Huff. A sertaneja chegou à cidade nesta sexta-feira (20) e passará os próximos dias no resort de luxo Azulik Tulim.

O hotel em questão possui quartos com diárias que variam entre 525 e 6.325 dólares, de acordo com a cotação deste sábado os preços variam entre R$ 2,8 mil e R$ 34 mil.

Além do casal sertanejo, outras celebridades como Whindersson Nunes, Luísa Sonza, Anitta, Paula Fernandes, Michel Teló, Thais Fersoza, Yasmin Brunet e Gabriel Medina já se hospedaram por lá.

Marília Mendonça e Murilo Huff assumiram o romance em 2019 e tiveram uma rápida separação no ano passado. Os dois são pais de Léo, que completará 2 anos em dezembro.

Fonte: R7/Foto: Divulgação Instagram