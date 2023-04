Marília Mendonça em 2019 disse temer vazamento após morte

Diante do vazamento das imagens da autópsia do corpo da cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, internautas resgataram uma postagem feita pela artista no Twitter, em 2019, na qual ela relatava um outro vazamento de informações do qual foi vítima e dizia temer que, com sua morte, o fato se repetisse.

– É muito complicado contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma… minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado e tudo que eu faço é dessa forma… dá medo até de morrer porque as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos – escreveu a cantora no dia 13 de agosto de 2019.

O temor da cantora se tornou realidade nesta quinta-feira (13), quando imagens da autópsia dela vazaram e começaram a circular na web. A equipe da artista se pronunciou manifestando choque com a situação e suplicando que os usuários que receberem as fotos não as compartilhem.

– Estamos todos chocados, só em imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir, e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora já está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis – destacaram em comunicado enviado à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Na nota, a assessoria ainda pede que as pessoas denunciem o conteúdo caso o recebam.

– Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo – completam.

Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021 em decorrência de uma queda de avião em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Além dela, também foram a óbito o produtor Henrique Ribeiro, o tio da cantora, Abicelí Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

* Se você receber essas imagens não divulgue ou repasse. É um desrespeito com a família e pode configurar crime.

Fonte> Pleno News/ Foto: AgNews/Leo Franco