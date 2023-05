Marília: Servidores da Polícia Civil são suspeitos de vazar fotos

Um inspetor da Delegacia das Mulheres de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), e uma funcionária do setor de toxicologia do Instituto Médico-Legal da capital mineira são suspeitos de terem participação no vazamento das fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça.

Os dois agentes foram alvo de uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais realizada na última segunda-feira (22). A apuração indicou que a dupla colaborou com a divulgação de imagens do exame de necropsia feito no corpo da artista. Sobre o inspetor, por sinal, recai a suspeita de ele ter sido o responsável pelo vazamento.

De acordo com o jornal O Tempo, o inspetor possui antecedentes criminais, sendo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e pela prática do crime de receptação. Na operação da última segunda, os agentes cumpriram pelo menos dois mandados de busca e apreensão, determinados pela juíza de direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte.

Entretanto, durante a ação, os servidores da polícia localizaram drogas no carro do inspetor, que foi preso e encaminhado para a delegacia. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais disse que a investigação segue em andamento.

– A PCMG salienta que não coaduna com a prática de condutas ilícitas e buscará dar a resposta adequada a sociedade – ressaltou a corporação.

SOBRE O VAZAMENTO

No dia 13 de abril, imagens da autópsia do corpo da cantora Marília Mendonça vazaram e começaram a circular na web. A equipe da artista se pronunciou manifestando choque com a situação e suplicando que os usuários que recebessem as fotos não as compartilhassem. Na nota, a assessoria pediu que as pessoas denunciassem o conteúdo.

No dia 17 do mesmo mês, um homem de 22 anos foi preso suspeito de ser o responsável por divulgar as imagens da autópsia do corpo da cantora. A prisão foi realizada em Santa Maria, no Distrito Federal, pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) durante a Operação Fenir, que teve como objetivo reprimir os crimes envolvendo o vazamento desse tipo.

Além de Marília, o rapaz também era suspeito de espalhar fotos de outros cantores como Cristiano Araújo e Gabriel Diniz. De acordo com as investigações, o jovem usou o Twitter para compartilhar as imagens.

SOBRE A MORTE DA CANTORA

Marília morreu no dia 5 de novembro de 2021 em decorrência de uma queda de avião em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Além dela, também foram a óbito o produtor Henrique Ribeiro, o tio da cantora, Abicelí Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Foto: Leo Franco / Foto: AgNews