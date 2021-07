Marina Ruy Barbosa aparece com o namorado pela 1ª vez

Marina Ruy Barbosa foi fotografada, pela primeira vez, ao lado do namorado, o deputado Guilherme Mussi. O casal vazou no fundo de uma selfie feita por Nina Dimitrova em Cannes, na França.

Mais cedo, inclusive, a atriz postou uma foto junto com Nina Dobrev, que ficou famosa por interpretar Elena na série de sucesso The Vampire Diares.

Vale lembrar que os primeiros boatos do romance entre Marina e Mussi surgiram logo depois do fim do casamento dela com Xande Negrão, em janeiro deste ano. Apesar dos rumores, a atriz não falou publicamente sobre o assunto e também não postou fotos com o amado nas redes sociais desde então.

Foto: Reprodução Instagram