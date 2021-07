Marina Ruy Barbosa fala pela 1ª vez após festa: ‘Informações distorcidas’

A atriz Marina Ruy Barbosa se pronunciou pela primeira vez sobre sua polêmica festa de aniversário de 26 anos, que reuniu cerca de 20 pessoas. A comemoração deu o que falar e muitas pessoas criticaram a artista por dar uma festa em plena pandemia de covid-19, o que rendeu inúmeros ataques à atriz Mônica Martelli, que estava entre os convidados. Mônica se desculpou com o público pelo comparecimento.

Em seu Instagram oficial, Marina fez um longo desabafo sobre o evento acompanhado dos registros e justificou que não faria a celebração caso não fosse seguro. Para a atriz, muitas informações erradas foram divulgadas sobre a festa de aniversário dela:

“Meus vinte e seis anos chegaram e confesso que foi um ano difícil da minha vida em vários aspectos – aliás, está sendo assim com o mundo todo. Depois de muitas superações, terapia e tentando me expor cada vez menos para conseguir preservar a minha saúde mental, hoje estou um pouco mais calma e lidando melhor com minhas crises de ansiedade”, iniciou ela.

“Eu me sinto um pouco mais tranquila hoje também, porque vejo a vacinação caminhar. Ela segue em passos lentos, mas já é uma luz que nos dá esperança. Meus pais e alguns amigos já foram vacinados. E diante disso abri uma concessão de reunir pessoas que são as maiores bênçãos da minha vida. Inclusive comentei aqui nos stories que faria isso – afinal, não era um segredo, nem algo escondido”, continuou.

Segundo a atriz, foram cerca de 20 pessoas que estiveram na reunião e negou que foram três dias de festa. A global ainda apontou que os testes foram feitos e que quis explicar o que houve diante de “tantas informações distorcidas”.

“Foram tomadas precauções e cuidados para reunir minha família e poucos amigos que já fazem parte do meu convívio, cerca de 20 pessoas em um ambiente completamente aberto, em uma propriedade privada, com testes feitos – os mesmos que fazemos em ambientes profissionais. Não foram três dias de comemoração. Não pretendo fazer disso uma justificativa e sim uma explicação com respeito e amor diante de tantas especulações e informações distorcidas e aumentadas”, lamentou ela.

“Eu não sou perfeita (e nem pretendo ser), e não vou nunca conseguir suprir as expectativas e idealizações de todos, sou apenas mais uma mulher tentando fazer o meu trabalho, aprendendo diariamente e tentando acertar mais do que errar. Estamos todos vivendo momentos de extrema dor e incertezas. Sigo afirmando a importância de nos cuidarmos, porque é o que eu penso. Se eu não tivesse como realizar esse encontro de forma controlada, eu não faria. A flexibilização da quarentena não significa o fim da pandemia e infelizmente ainda não existe vacina para todos no Brasil”, finalizou.