Marinha abre Navio do Círio Fluvial para visitação na Estação das Docas

O Navio Hidroceanográfico (NHo) “Garnier Sampaio”, que desde 1999 conduz a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré durante o Círio Fluvial, estará aberto à visitação pública nos dias 16 e 17 (sábado e domingo), na Estação das Docas, em Belém (PA), das 9h às 16h. Na proa do Navio, uma imagem da “Padroeira da Amazônia” ficará exposta aos visitantes. Ao lado do “Navio da Santa”, estará atracado o Navio-Patrulha (NPa) “Bracuí”, também aberto para visitantes.

A iniciativa encerra as comemorações do “Dia do Marinheiro”, celebrada no dia 13 de dezembro, data do nascimento do Patrono da Marinha do Brasil, Almirante Joaquim Marques Lisboa (1807-1897), o Marquês de Tamandaré.

O NHo “Garnier Sampaio” foi adquirido pela Marinha do Brasil em 1995 (antes, pertencia à Marinha Real Britânica), devido à demanda por um navio balizador de alto-mar para emprego na manutenção de sinais flutuantes de grande porte. O nome homenageia o oficial submarinista Vice-Almirante Hélio Garnier Sampaio.

Subordinado ao Centro de Hidrografia e Navegação do Norte (CHN-4), Organização Militar do Comando do 4º Distrito Naval, com sede em Belém, o NHo “Garnier Sampaio” tem 47,6 metros de comprimento, 10,5m de boca (largura) e 3,1m de calado (distância entre a quilha e a linha d’água). Sua tripulação é composta por 35 militares.

O NPa “Bracuí” foi incorporado à Marinha do Brasil em 8 de abril de 1998. Está subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval e integra o Grupamento de Patrulha Naval do Norte. Com 47,6m de comprimento, 10,5m de boca (largura) e 3,5m de calado (distância entre a superfície da água e a quilha, ponto mais baixo do navio), é equipado com um canhão 40mm e duas metralhadoras 20mm. Sua tripulação é composta por 42 militares.

Serviço

Visitação pública ao Navio Hidroceanográfico “Garnier Sampaio” (Navio do Círio Fluvial) e ao Navio-Patrulha “Bracuí”

Data: 16 e 17 de dezembro (sábado e domingo)

Horário: das 9h às 16h

Local: Cais da Escadinha, Estação das Docas

Imagens: Divulgação