Marinha comemora Dia do Marinheiro com visitação pública a navios, corrida de rua e mais eventos

A Marinha do Brasil promoverá uma série de eventos culturais, recreativos e sociais em Belém, em alusão ao Dia do Marinheiro, comemorado no dia 13 de dezembro. A data marca o nascimento do Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, patrono da Força, cujo nome está incluído no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria.

A programação começou na quinta-feira, 01, com ação de assistência Cívico-Social realizada por militares da Base Naval de Val-de-Cans, na Escola Estadual Almirante Renato Guillobel, com mutirão de limpeza, pintura e arrumação nas salas de aula e áreas comuns. A unidade de ensino fica na área da Vila Naval dos Oficiais da Marinha, no bairro de Val-de-Cans.

Amanhã, domingo, 04, a Marinha promoverá a 15ª Corrida do Marinheiro. Com largada às 6h, na Praça do Arsenal, na Cidade Velha. Entre inscrições individuais e pelotões militares, cerca de 1.000 atletas estão inscritos para a prova, que tem percurso de 10 quilômetros, passando por pontos turísticos da capital paraense, como o Portal da Amazônia e a Praça Amazonas.

No dia 7 (quarta-feira), o Comando do 4º Distrito Naval e a Sociedade Amigos da Marinha Pará promoverão o Natal dos Ribeirinhos, com distribuição de brinquedos, cestas básicas e livros para crianças de oito comunidades da região da Ilha do Combu. A programação inclui orientações sobre prevenção de acidentes e segurança da navegação, além de palestras sobre saúde bucal.

DESFILE NAVAL

No dia 10, a partir das 14h, o Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte realizará um desfile naval entre o Complexo Ver-o-Rio e o Mercado Ver-o-Peso. O desfile contará com o Navio de Apoio Oceânico “Iguatemi”, Navio-Patrulha “Guanabara” e o Aviso-Auxiliar “Breves”.

No dia 11, os Navios-Patrulha “Bocaina” e “Guanabara” estarão abertos à visitação pública, no Cais da Escadinha, ao lado da Estação das Docas, das 9h às 16h. A entrada é gratuita.

Incorporado à Marinha do Brasil em 10 de julho de 1998, o “Bocaina” é equipado com um canhão Bofors Mk 3 de 40 mm e duas metralhadoras. Tem 47,6m de comprimento, boca (largura) de 10,5m e calado (medida da parte submersa) de 3,1m. O “Guanabara” foi incorporado à Força em 9 de julho de 1999. É equipado com um canhão Bofors L/70 de 40 mm e duas metralhadoras BMARC-Oerlikon GAM BO1. Tem 46,5m de comprimento, 7,5 m de boca e 2,3 m de calado.

CERIMÔNIA CÍVICO-MILITAR

No Dia do Marinheiro, 13 de dezembro (terça-feira), o Comando do 4º Distrito Naval realiza a cerimônia cívico-militar de imposição da Medalha Mérito Tamandaré, concedida a autoridades civis e militares que contribuíram para o fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil. O evento será realizado no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, para convidados.



Imagem: Divulgação