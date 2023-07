Marinha do Brasil intensificará fiscalizações, no Pará, com Operações “Verão Amazônico” e “Travessia Segura”

A Marinha do Brasil realiza, até o dia 31 de julho, a Operação “Verão Amazônico 2023” em diversas localidades do Estado do Pará, com reforço das ações de fiscalização por meio de Inspeções Navais para assegurar a salvaguarda da vida humana no mar, rios e lagos, a segurança da navegação e a prevenção da poluição hídrica.

Com o aumento do tráfego no período de férias escolares, equipes de inspetores navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) atuarão nos municípios de Marabá e Belém (no Distrito de Icoaraci, Ilha de Mosqueiro, Terminal Hidroviário de Belém, Av. Bernardo Sayão e Praça Princesa Isabel), com foco de fiscalização em embarcações de esporte e recreio, como lanchas, iates e jet skis.

A Operação “Verão Amazônico” ocorrerá, simultaneamente, com a 2a fase da Campanha “Travessia Segura”, no período de 07 a 16 de julho, que fiscalizará as embarcações de transporte de passageiros que circulam na Região Metropolitana de Belém e no arquipélago do Marajó, com ênfase nos municípios de Soure (PA) e Salvaterra (PA).

Durante as abordagens, inspetores navais verificarão as habilitações dos condutores, material de salvatagem (coletes, boias, extintores de incêndio entre outros), limite de lotação, documentações e condições de navegabilidade das embarcações.

A participação de toda a comunidade é de extrema importância para o sucesso das ações, quer seja se conscientizando da necessidade de utilização dos coletes salva vidas e do cumprimento das regras, quer seja denunciando casos de superlotação ou qualquer outra irregularidade. As denúncias podem ser feitas por meio dos telefones (91) 3218-3950 / (91) 98134-3000 e do e-mail cpaor.ouvidoria@marinha.mil.br.

Imagens: Ascom/Marinha do Brasil