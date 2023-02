Marinha do Brasil realiza ações de enfrentamento e prevenção ao escalpelamento no Pará

A Marinha do Brasil realizará, a partir desta segunda-feira, 06 até o dia 16 de fevereiro, ações de enfrentamento e prevenção ao escalpelamento nos municípios de Muaná, Abaetetuba e Igarapé-Miri, no Estado do Pará, com promoção de palestras, instalação gratuita de coberturas de eixo de motor de embarcações e distribuição de toucas de proteção para os cabelos, além de panfletos educativos. Também serão doados coletes salva-vidas para garantia da salvaguarda da vida humana nos rios.

As ações serão promovidas pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental – CPAOR com apoio de representantes da Comissão Estadual de Enfrentamento dos Acidentes com Escalpelamento (CEEAE). Para a condução dessas ações, serão empregados a Agência Escola Flutuante Ajuri II, da CPAOR, e o Aviso Auxiliar Breves (AvABreves), do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte.

As atividades têm como objetivo combater os acidentes de navegação na região, estimulando a edificação da mentalidade fluvial junto às comunidades ribeirinhas, por meio de iniciativas voltadas para a segurança da navegação, prevenção da poluição e salvaguarda de seus tripulantes, passageiros e cargas. As ações ocorrerão em escolas municipais e estaduais localizadas nas zonas urbanas e rurais, em centros comunitários, em portos, em feiras e em locais com maior fluxo de pessoas.

Imagens: Ascom/Marinha do Brasil