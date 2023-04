Marinha do Brasil resgata tripulante de navio mercante na costa do Pará

A Marinha do Brasil realizou, na madrugada de quarta-feira passada, dia 5 de abril, o resgate de um tripulante do navio mercante “Agia Ioanna”, de bandeira das Ilhas Marshall, que navegava a 220 milhas náuticas (cerca de 400 quilômetros) de Belém (PA), com destino ao porto de Houston, nos Estados Unidos. A evacuação do tripulante do navio cargueiro foi necessária por razões médicas: o paciente, Sergey Chernenko, metalúrgico ucraniano, de 54 anos, relatava fortes dores abdominais. No início da tarde, 12 horas após o resgate, Chernenko desembarcou na Base Naval de Val-de-Cães, na capital paraense. Uma ambulância o aguardava no cais para transportá-lo a um hospital.



O Salvamar Norte, estrutura da Marinha responsável por missões de resgate e salvamento, foi acionado no início da tarde do dia 4 de abril pelo comandante do navio “Agia Ioanna”, que relatou a situação do tripulante ucraniano. O paciente foi avaliado, via equipamentos de telemedicina, por um médico do Hospital Naval de Belém, que apontou a necessidade de retirada do indivíduo da embarcação, por suspeita de apendicite.



O Navio-Patrulha (NPa) “Guarujá” suspendeu da Base Naval de Val de Cães às 15h do dia 4 de abril, em direção ao ponto de encontro com o navio mercante, no Canal do Espadarte, onde há o encontro do Rio Pará com o Oceano Atlântico. O NPa “Guarujá” chegou ao ponto de encontro às 1h30 do dia 5 de abril. A manobra de resgate durou cerca de uma hora e foi realizada sob chuva.



“Estabelecemos contato e efetuamos uma entrevista, via rádio, com o ucraniano que estava enfermo. Após garantirmos que o tripulante poderia embarcar, com segurança, na lancha do navio, enviamos nossa embarcação orgânica e, assim, transportamos o tripulante para o navio”, relata o Comandante do Navio-Patrulha “Guarujá”, Capitão-Tenente Diego Abreu. A bordo do navio brasileiro, o paciente foi medicado e estabilizado.



“Três dias atrás, comecei a sentir fortes dores. O navio estava a caminho dos Estados Unidos, não seria possível parar para eu ir a um hospital. Meu Comandante fez contato com a Marinha do Brasil. Fui evacuado, ontem, a este navio. Muito obrigado por esse trabalho, muito difícil, em alto-mar, o que muitos sabem, bastante perigoso”, afirmou o metalúrgico ucraniano.

NAVIO “GUARUJÁ”

O Navio-Patrulha “Guarujá” foi incorporado à Marinha do Brasil em 30 de novembro de 1999. Está subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval e integra o Grupamento de Patrulha Naval do Norte, tendo como área de atuação o litoral dos Estados do Pará, Maranhão, Amapá, operando a partir da Base Naval de Val de Cães, em Belém.



O “Guarujá” é equipado com canhão de 40 mm e duas metralhadoras 20mm. O navio dispõe de lancha de casco semirrígido, com capacidade para 10 homens, e bote inflável para seis homens, usados para salvamentos e abordagens.

