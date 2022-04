Marinha e Bombeiros retomam buscas a três desaparecidos em naufrágio em Cametá

A Marinha do Brasil e militares do Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros retomaram, na manhã desta segunda-feira, 18, as buscas pelas três pessoas que estão desaparecidas depois do naufrágio de uma pequena embarcação nas proximidades da sede do município de Cametá, às margens do Rio Tocantins, microrregião de Cametá, no nordeste do Pará. Três corpos foram resgatados até ontem, domingo, 17.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, foram confirmados os resgates de trêrs corpos, que foram identificados, periciados e liberados para sepultamento pela família aina no domingo, 17.

O naufrágio se registrou na noite do sábado de Páscoa, 17, às proximidades da comunidade do Cacoal, quando a embarcação transportava ao menos 15 pessoas.

A Prefeitura de Cametá mobilizou a Defesa Civil Municipal e disse estar dando apoio às famílias enlutadas, assim como, aos sobreviventes da tragédia que enlutou o município e a sociedade em plena festa da Páscoa.

Um internalta comentou, por meio de um jornal de tv aberta ter sido “muito triste para nós saber que são pessoas que vieram passar a semana santa aqui no Cacoal e que aconteceu essa fatalidade. Estamos com muita tristeza no coração.”



Imagem: Carlos Baía