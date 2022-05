Marinha forma 31 novos aquaviários em Santarém e faz doação de 30 coletes salva-vidas

A Capitania Fluvial de Santarém (CFS), no oeste do Pará, realizou, no último dia 20, a cerimônia de formatura de 31 novos marinheiros fluviais auxiliares de convés e máquinas, na comunidade de Mentae, localizada na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns (Resex), no rio Arapiuns, no município de Santarém, no oeste do Pará. Os novos aquaviários estão habilitados para prestarem serviços na área de navegação.

A solenidade cívico-militar de formatura da turma ocorreu no barracão comunitário de Mentae e contou com a presença de oficiais da Marinha do Brasil, além de familiares dos novos concluintes do curso de Ensino Profissional Marítimo (EPM).

De acordo com a CFS, o evento é a culminância do Projeto Habilitar, realizado numa parceria entre a Marinha, a Associação Amigos da Marinha (Soamar) em Santarém, a escola São Sebastião e o Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME), São Felipe.

Durante o período de aplicação do curso, os alunos tiveram oportunidade de estudar às disciplinas de Navegação, Manobra da Embarcação e Comunicações, além de Construção Naval, Estabilidade e Manuseio de Cargas, Máquinas Auxiliares e Eletrotécnica, e Segurança e Responsabilidades.

Os novos aquaviários vão poder ingressar no mercado de trabalho local, contribuindo para o desenvolvimento das atividades aquaviárias da região.

Também durante a formatura dos alunos participantes dos cursos Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas, a equipe da Capitania Fluvial de Santarém – CFS, fez a doação de 30 coletes salva-vidas para serem utilizados na lancha do transporte escolar da EMEIEF São Sebastião, localizada na comunidade de Mentae, no rio Arapiuns.

A entrega foi feita à gestora Marilange dos Santos Pereira, pelo Suboficial Kleverson Militino, da CFS, que estava representando o Capitão dos Portos de Santarém, CF Fabrício Fróes Teixeira.

Também receberam coletes os condutores da bajara, que fazem o transporte dos estudantes, das escolas anexas, Alegria do Saber e Gotas de Sabedoria localizadas a cerca de duas horas de viagem da escola polo São Sebastião. Com a ação a CFS pretende minimizar a cultura de risco, da não utilização de coletes pelos usuários de bajaras, na região do Arapiuns.

Fonte: O Estado Net