Marinha intensifica campanhas de conscientização sobre a segurança da navegação

A Marinha do Brasil realizará no Pará campanhas de conscientização sobre a segurança da navegação em ambiente ribeirinho e seus efeitos na atividade de transporte hidroviário. Em dezembro, o Navio-Auxiliar (NA) “Pará” percorrerá comunidades ao longo dos rios Tapajós, Amazonas e Região dos Estreitos. O objetivo é desenvolver comportamentos positivos para prevenir acidentes na região, bem como reduzir furtos e depredações nas placas e boias de sinalização.

Os municípios abrangidos serão Santarém (7 a 9 de dezembro); Almerim (11 e 12 de dezembro); Porto de Moz (14 e 15 de dezembro) e Breves (17 a 19 de dezembro).

Com apoio da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), a tripulação do NA “Pará” realizará palestras sobre a prevenção dos acidentes de escalpelamento. As comunidades terão acesso à instalação gratuita de coberturas de eixo.

As ações serão promovidas pelo Comando do 4º Distrito Naval, com apoio de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), das Secretarias de Educação e de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará, das Prefeituras Municipais de Santarém, Almerim, Porto de Moz e Breves, da Universidade Federal do Pará e da ONG Amigos Voluntários do Pará.

Imagens: Comando do 4º Distrito Naval