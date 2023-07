Marinha não identifica registros de embarcação e piloto do naufrágio no rio Guamá

Duas pessoas mortas oficialmente, sendo um bebê de seis meses, e duas desaparecidas. Este é o saldo, até a noite desta segunda-feira, 10, do naufrágio de uma pequena lancha, que não tem registro na Capitania dos Portos do Pará e Amapá, ocorrido na noite de ontem, domingo, 09, no Rio Guamá, durante a travessia da ilha do Combu para Belém, capital, momento em que chovia muito, estava muito escuro e, de repente, segundo relatos, começou entrar água na embarcação que foi a pique sem demora. Um corpo foi localizado ontem pelas equipes de buscas e levado ao Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, mas não havia, ainda, identificação se seria um dos náufragos desaparecidos.

Das nove pessoas a bordo, pelo menos seis se salvaram, mas um bebê, que havia aniversariado ontem, veio a morrer no hospital. Três pessoas, entre as quais o dono da embarcação e avô da criança, Natalino Pantoja, de 77 anos, que pilotava a lancha sem registro até agora identificado na Capitania dos Portos, sumiram. As informações foram prestadas pelo órgão da Marinha do Brasil durante coletiva de imprensa realizada na tarde de hoje no comando do 4º Distrito Naval pelo tenente-coronel Taylor Bruno Anaissi, coordenador de operação do Grupamento Fluvial de Segurança Pública do Estado (GFLU).

Segundo o oficial da Marinha, “ainda não foi encontrado registro dela (embarcação) na Capitania. Os parentes (dos passageiros) não souberam informar o nome. (…) A princípio, a gente acredita que ela não era regular. Mas, ainda, não podemos afirmar com certeza. Precisamos que inquérito da Capitania dos Portos e da Polícia Civil avancem para que possamos tomar informações mais precisas. As buscas pelos desaparecidos continuam até que eles sejam encontrados”, disse o tenente-coronel.

O Capitão dos Portos da Amazônia Oriental, Ewerton Rodrigues Calfa reforçou o que disseram as testemunhas acerca da situação de medo, chuva, escuridão e o naufrágio. Ele disse que as buscas vão continuar até que todos os corpos sejam localizados.

Ainda conforme as informações, a família foi para a ilha do Combu, onde passou o fim de semana em um sítio, para comemorar os seis meses de nascimento da criança que veio a morrer ontem, na volta do passeio, já à noite, quando ocorreu o acidente fatídico para a família.