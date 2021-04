Marinha presta apoio no transporte de oxigênio para hospitais no Pará e Amapá

O Navio-Patrulha Oceânico Araguari e o Navio de Apoio Oceânico Purus, da Marinha do Brasil, irão prestar apoio no transporte de tanque de oxigênio que atenderá hospitais com pacientes de covid-19, no Pará e no Amapá.

A operação inicia nesta quinta-feira (22) com o deslocamento do tanque vazio da empresa White Martins, que será transportado pelo Araguari, do porto de Vila do Conde, em Barcarena, até o Porto de Pecém, no Ceará.

No Ceará, o tanque será abastecido com 90 mil metros cúbicos de oxigênio líquido e retornará para o estado do Pará a bordo do Purus, com previsão de chegada em maio, para a distribuição entre os dois estados.

A missão conta com apoio da Companhia Docas do Pará, que disponibiliza cais e guindastes, da Santos Brasil, responsável pelo terminal de Vila do Conde, e do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Desde março de 2020, por meio da Operação COVID-19, as Forças Armadas prestam apoio às medidas deliberadas pelo Governo Federal voltadas para reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus.

