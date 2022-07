Marinha realiza mais de 1.000 atendimentos à população ribeirinha em Oeiras do Pará

A Marinha do Brasil promoveu, entre os dias 22 e 24 de julho, Ação Cívico-Social na cidade de Oeiras do Pará, alusiva ao Bicentenário da Independência Brasil. Na ocasião, médicos, dentistas, enfermeiros e outros profissionais da Marinha assistiram à população, juntamente com parceiros de órgãos públicos das esferas estadual e municipal e de órgãos não-governamentais, oferecendo serviços de saúde, cidadania e educação, a bordo do Navio-Auxiliar (NA) “Pará”.

Ao todo, foram realizados 1.079 atendimentos médicos (clínica geral, pediatria, dermatologia e ginecologia), 43 mamografias, 74 ultrassonografias, 1.230 procedimentos de enfermagem, 897 intervenções odontológicas, distribuídos 2.278 medicamentos e 681 exames laboratoriais, incluindo HIV, sífilis e BETA HCG. Além disso, ainda foram ministradas palestras sobre alimentação preventiva e violência doméstica e familiar contra a mulher para 962 ouvintes.

Militares da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, promoveram palestras na comunidade Quilombola Arirá, na Ilha do Caí, na Câmara de Vereadores de Oeiras e no Rio Anauerá sobre segurança da navegação e prevenção ao acidente com escalpelamento, como parte das ações da campanha “Rios Seguros”, desenvolvida pelo Comando do 4º Distrito Naval.

Os militares também instalaram gratuitamente 17 coberturas de eixo em motores de embarcações, distribuíram toucas para prevenir o escalpelamento, bem como doaram 90 kits escolares e 58 coletes salva-vidas.

