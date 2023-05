Marinha realizará atendimentos de saúde à população ribeirinha do Pará

Entre os dias 29 de maio e 22 de junho 2023, o Navio-Auxiliar “Pará”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, realizará a comissão de Apoio ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e de Ações Cívico-Sociais (ACiSo), contemplando os municípios de Santarém, Almeirim, Porto de Moz, Portel e Breves, no Pará.

O apoio prestado ao DNIT compreende a realização de palestras de conscientização aos ribeirinhos acerca dos efeitos da atividade de transporte hidroviário e sobre o comportamento preventivo de acidentes. Serão instaladas, gratuitamente, coberturas de eixo de embarcações para prevenção de casos de escalpelamento. Para as ACiSo: médicos, dentistas, enfermeiros e outros profissionais da Marinha assistirão à população ribeirinha, juntamente com parceiros de órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal e de órgãos não-governamentais, oferecendo serviços de saúde, cidadania e educação.

O atendimento às populações ribeirinhas ocorrerá desde a cidade de Almeirim à Portel, além das palestras de conscientização em todos os municípios dessa comissão. Essas cidades possuem uns dos menores IDH do país, refletindo a dificuldade de acesso pela população ribeirinha aos recursos de saúde.

