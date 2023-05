Marinha resgata tripulante indiano de Navio Mercante no Pará

A Marinha do Brasil realizou, por volta de 18h da última terça-feira, 02, nas proximidades do distrito de Mosqueiro (PA), a evacuação médica de um tripulante indiano, de 33 anos, que estava a bordo de um Navio Mercante (NM) de bandeira da Singapura. O Serviço de Busca e Salvamento da Marinha no Norte do Brasil, com Centro Operacional subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval, em Belém (PA), foi acionado pelo NM após o tripulante inalar um gás nocivo e apresentar quadro de choque anafilático.



O Navio-Patrulha “Guarujá”, subordinado ao Comando de Patrulha Naval do Norte, foi enviado ao local, realizou a escolta do Navio Mercante e resgatou o enfermo, que realizou exames clínicos, recebeu cuidados do Oficial Médico e enfermeiro da Marinha, e foi mantido estável até a chegada na Base Naval de Val de Cães, por volta de 21h, de onde foi encaminhado para um hospital na capital paraense.



“A Marinha acionou o Navio, como parte da sua estrutura de Busca e Salvamento, para realizar a evacuação do tripulante, que àquele momento, necessitava de atendimento médico de urgência. Fizemos o transbordo do paciente, que foi estabilizado por nossa equipe. Pudemos, assim, prestar rapidamente o socorro e encerrar essa ação que salvou uma vida”, disse o comandante do Navio-Patrulha “Guarujá”, Capitão-Tenente Diego Abreu.



O Navio Patrulha Guarujá – P49 é o segundo navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil, em homenagem à cidade homônima, localizada no litoral de São Paulo. Foi incorporado à Marinha do Brasil em 30 de novembro de 1999. O Navio possui 46,5m de comprimento; 7,5m de boca; e 2,3m de calado.



Está subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval, e integra o Grupamento de Patrulha Naval do Norte, tendo como área de atuação o litoral dos Estados do Pará, Maranhão, Amapá, operando a partir da Base Naval de Val de Cães, em Belém (PA).

Imagem: Ascom/Marinha do Brasil