Marinheiro atira no rosto de adolescente dentro de motel em Vigia de Nazaré

O praça da Marinha do Brasil Gabriel Norberto de Almeida Lobo foi preso e autuado em flagrante delito pela Polícia Civil da cidade de Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará, microrregião do Salgado, a 100 quilômetros de Belém. Ele é acusado do crime de tentativa de homicídio contra uma menor de 15 anos, dentro de um motel da cidade. O caso já é de conhecimento da força militar, que disse, por meio de nota, repudiar situações como a ocorrida na noite de ontem, quinta-feira, 21.



De acordo com informações procedentes de Vigia de Nazaré, com Gabriel Norberto de Almeida havia um outro militar da Marinha, identificado apenas por Diógenes. Os dois foram para o motel levando, respectivamente, uma menina de 15, que foi baleada no rosto e se encontra internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, na Grande Belém, e outra de 14 anos.



A tentativa de homicídio, segundo a Polícia Civil, ocorreu quando as meninas se recusaram a tirar as roupas para manterem relações sexuais com os dois militares. A adolescente de 14 anos ficou muito assustada mas não se feriu; seu parceiro Diógenes fugiu em ato contínuo.



A vítima foi inicialmente atendida numa unidade de saúde de Vigia, de onde veio transferida para o Hospital Metropolitano. Gabriel foi preso em flagrante e já está à disposição do Poder Judiciário, mas deverá ficar preso em sua unidade militar.



Em nota, a Marinha do Brasil disse que “lamenta o ocorrido e reitera seu firme repúdio a condutas e atos ilegais que atentem contra a vida e a honra, além dos princípios militares” e “reforça, ainda, que não tolera tal comportamento e que irá colaborar com os órgãos responsáveis pela investigação”. Segundo a corporação, Gabriel deve responder por seus atos diante da justiça.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais