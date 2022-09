Marinho em segundo

O senador Zequinha Marinho, que aparece em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, também continua sua maratona de campanha política na reta final. O candidado do PL tem participado de comícios, caminhadas, carreatas e reuniões com lideranças políticas em vários pontos do Estado do Pará. Nesta terça-feira, o senador candidato ao governo do Pará vai se reunir para elaborar políticas públicas para motoristas de aplicativos e mototaxistas; para tratar sobre o plano regional de saúde e, de noite, participa de debate com seus concorrentes em uma emissora de televisão da capital paraense.