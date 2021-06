Marino é regularizado e pode estrear pelo Paysandu na Série C

Volante teve o nome publicado no BID nesta quinta-feira (24) e, se o técnico Vinícius Eutrópio quiser, pode jogar no final de semana

O volante Marino pode ser a novidade na relação do jogo contra o Floresta-CE, no domingo (27), se o técnico Vinícius Eutrópio assim quiser. Isso é possível porque o jogador de 35 anos está regularizado. O nome foi publicado nesta quinta-feira (24) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Legenda (Reprodução/ BID – CBF)

Na oitava posição no grupo A da Série C, com cinco pontos, o Paysandu precisa voltar a vencer na competição para se afastar do Z-2. O jogo contra o Floresta, que é o sexto, com cinco pontos, será às 15h30 de domingo (27), no Domingão, em Horizonte (CE).

Fonte: O Liberal